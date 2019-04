La Fondation du Collège Montmorency souligne l’apport inestimable de ses bénévoles

La Fondation du Collège Montmorency profite de la Semaine de l’action bénévole 2019, qui se déroulera du 7 au 13 avril, pour souligner l’apport inestimable de tous ses précieux bénévoles. La Fondation tient à remercier tout particulièrement les membres de son Conseil d’administration qui mettent leur temps et leur expertise au profit de sa mission.



Depuis 1990, la semaine de l’action bénévole vise à remercier, sensibiliser, recruter et reconnaître les bénévoles, de même qu’à faire rayonner le bénévolat. Il s’agit du point culminant de l’année pour souligner les efforts de millions de bénévoles.



« La Semaine de l’action bénévole est une merveilleuse occasion pour souligner l’importante contribution de ceux et celles qui s’investissent dans les diverses activités et comités de la Fondation du Collège Montmorency de même qu’au sein de notre Conseil d’administration. Merci de faire une différence et de nous permettre d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et de leur permettre de réaliser leurs idéaux. », témoigne Christine Laprise, directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency.

Afin de rendre hommage à la contribution essentielle des membres de son Conseil d’administration, la Fondation du Collège Montmorency présentera une série de portraits de ses administrateurs sur les réseaux sociaux à compter du 8 avril, en commençant par la présidente du Conseil, Mme Josée-Christine Boilard.



