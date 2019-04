Concours de design pour revitaliser et métamorphoser le secteur Montmorency

La Ville de Laval annonce un grand concours de design afin de revitaliser et métamorphoser le secteur Montmorency du centre-ville, un territoire déjà en pleine transformation.

De spécialistes en design, architecture et urbanisme sont présentement invités à soumettre une proposition qui contribuera à la stratégie de déploiement pour l’ensemble du secteur. Ces derniers auront la tâche de définir l’esprit du quadrilatère Montmorency et de doter le secteur d’une trame narrative propre et distincte des autres secteurs du centre-ville. Leur objectif : faire de ce quartier un pôle culturel et un milieu de vie animé et inspirant, où se mêlent art, architecture et design.

Cette initiative de la Ville de Laval s’inscrit dans le cadre de son plan d’action pour le développement du secteur Montmorency du centre-ville. Le lauréat du concours recevra un contrat de la part de la Ville et sera mandatée de déterminer l’identité du quadrilatère Montmorency dont les lignes directrices guideront les interventions des différents services municipaux dans le secteur Montmorency. Cela pourrait se traduire par des parcours d’interprétation ou expérientiels, une mise en lumière, des éléments signalétiques, du mobilier urbain, des installations, voire même des aménagements urbains légers ou paysagers, dans un plus large horizon.