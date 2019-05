La Ville de Laval accorde une subvention de 50 000 $ à Sourires Solidaires

La Ville de Laval est heureuse d’annoncer une aide financière de 50 000 $, via le fonds d’Économie sociale, à Sourires Solidaires pour son projet de clinique dentaire pédiatrique communautaire.

Cette première clinique dentaire pédiatrique à but non lucratif a pour mission d’offrir des soins dentaires accessibles et adaptés à tous les enfants incluant ceux ayant des besoins particuliers (trouble de développement ou de comportement) ou issus de milieux défavorisés. La contribution de la Ville permettra à Sourires Solidaires d’offrir une expérience dentaire positive et adaptée à tous les enfants.

Détails du Fonds d’Économie Sociale (FES)

Le Fonds d’Économie Sociale (FES), géré par le Service du développement économique de la Ville de Laval, est disponible pour la création d’entreprises ou de coopératives et pour les projets d’économie sociale. Le FES consiste à offrir une aide financière ainsi que du soutien technique aux projets admissibles afin de favoriser le développement de l’offre ou contribuer au rayonnement de l’économie sociale à Laval. Pour en savoir plus sur le programme :

lavaleconomique.com/fr/financement.