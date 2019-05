Des jeunes Lavallois honorés pour leur dévouement auprès de la communauté

Lors de cérémonies civiques tenues à la salle du conseil de l'hôtel de ville les 14 et 16 mai derniers, Sandra Desmeules, représentante du maire de Laval, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Concorde–Bois-de-Boulogne, a accueilli de nombreux jeunes Lavallois méritants. Ces derniers ont été honorés pour avoir cumulé plus de ​100 heures de bénévolat au sein d’organismes du territoire.

Afin de souligner leur dévouement exceptionnel, Mme Desmeules leur a remis un certificat de citoyenneté et les a invités à signer le livre d'or de la Ville.​ Cette cérémonie a été organisée en collaboration avec la Commission scolaire de Laval (CSDL) et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL). Raynald Hawkins, représentant de CSDL et Paolo Galati, président de la CSSWL, ont d’ailleurs participé à la remise des certificats.

Rappelons que cet événement existe depuis plus de 10 ans et qu'il s'inscrit dans la continuité des actions réalisées par le Réseau jeunes bénévoles, qui fait la promotion du bénévolat auprès des jeunes et qui veille à ce que leur engagement soit reconnu. Cette initiative est rendue possible grâce à la Ville de Laval, mais aussi par le soutien de ses partenaires : le Centre de bénévolat et Moisson Laval, la CSDL ainsi que la CSSWL.​

Plusieurs organismes lavallois sont toujours heureux d’accueillir ces jeunes qui veulent donner de leur temps et vivre une expérience enrichissante sur le plan personnel et collectif.