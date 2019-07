Année 2018 : amélioration du service et virage vert pour le transport collectif à Laval

La Société de transport de Laval (STL) a enregistré un bilan positif de ses activités 2018, alliant le développement de projets structurants et l’efficacité du service.

L’année 2018 a été marquée, notamment, par des améliorations de son service telles que la création d’un tout nouveau circuit d’autobus dans le secteur de Saint-François et de deux nouvelles lignes accessibles aux personnes à mobilité réduite, et par l’ajout de 1 300 kilomètres commerciaux supplémentaires par jour. La Société a enregistré une hausse de l’achalandage de 0,4 % par rapport à 2017, comptant 18 940 100 déplacements sur son réseau régulier. L’augmentation de l’achalandage du service de transport adapté a connu une hausse de près de 5 %, comparativement à l’année précédente pour atteindre plus de 500 000 déplacements.

« Stimulée par la volonté d’offrir aux Lavallois un service de transport collectif de qualité, performant, et innovant, la STL redéfinit les standards de l’industrie en se positionnant comme un acteur incontournable en mobilité durable. L’exercice 2018 vient marquer un point tournant pour la STL en matière d’amélioration de services et d’électromobilité. Le Plan stratégique organisationnel 2019-2028 de la STL, qui sera présenté cette année poursuit sur cette lancée », a mentionné Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL.

Réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES)

La STL a réduit en 2018 sa consommation de biodiesel de 100 000 litres, malgré l’augmentation de 2,1 % de kilomètres commerciaux parcourus. Dans un même ordre d’idées, la STL a réduit significativement son taux d’émission de GES de -2,5 % par rapport à 2017, attribuable principalement à l’accroissement du parc d’autobus hybrides et, du même coup, au retrait d’autobus au diesel en fin de vie utile. Au total, 22 autobus hybrides ont été acquis par la STL en 2018, pour atteindre un total de 111, soit près de 33 % de son parc d’autobus qui en compte 317. De plus, le programme Écoconduite, déployé en 2014, a permis de former les chauffeurs à adopter une conduite plus douce, dans le but de réduire la consommation de carburant et, conséquemment, de favoriser la réduction de ses émissions de GES.

Forum sur la mobilité et le transport collectif

La STL s’est également positionnée comme un acteur incontournable en mobilité durable, en participant à l’organisation du Forum sur la mobilité et le transport collectif; une initiative de la Ville de Laval et d’un regroupement de 18 municipalités des Basses-Laurentides représentant près d’un million de personnes. Cet événement sans précédent a permis à la STL d’exposer l’état de la congestion routière sur le territoire représenté et de ses nombreux impacts, tant sur le plan économique que sur le plan de la santé publique. Aux termes de ce Forum, le Regroupement a signé une déclaration commune demandant la mise en place d’un réseau de transport intégré pour Laval et les Basses-Laurentides.

Pour consulter l’ensemble des propositions émis lors du Forum, consultez www.solutionreseau.ca.

Commande de dix autobus électriques pour 2020

La STL et la Société de transport de Montréal (STM) ont également procédé à une commande de 40 autobus de 40 pieds 100 % électriques à recharge lente. De ce nombre, dix sont destinés à la STL et seront mis en circulation en 2020 pour créer le premier circuit entièrement électrique à Laval. À ce jour, il s’agit de la plus importante commande ferme au Québec. Depuis 2012, la STL multiplie les initiatives en vue d’atteindre son objectif ambitieux : un parc d’autobus 100 % électrique d’ici 2040.

« La STL est fière de ses succès qui démontrent, une fois de plus, qu’en mettant notre clientèle au cœur de nos préoccupations, nous avons su répondre adéquatement à leurs attentes, afin de faciliter l’intégration du transport collectif dans leurs habitudes de déplacements tout en réduisant notre empreinte écologique. », a affirmé Guy Picard, directeur général de la STL.

Le rapport d’activités 2018 de la Société de transport de Laval est disponible en ligne au www.stl.laval.qc.ca/publications.