Une définition de la réussite éducative pour la région de Laval

Depuis sa fondation en 2017, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) mobilise des acteurs provenant de divers secteurs autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Grâce à des projets concertés et rassembleurs comme les outils Je me prépare pour la maternelle!, les Journées de la persévérance scolaire et la campagne de promotion de la lecture Lire, ça se vit, le RLPRE compte à ce jour plus de 175 membres engagés provenant de 108 organisations distinctes.

Le jeune regroupement s’est récemment doté d’une définition commune de la réussite éducative dans l’objectif de mieux faire comprendre sa mission et de susciter une prise de conscience de la responsabilité partagée à l’égard de la réussite des petits et grands lavallois. L’élaboration et l’adoption de cette définition a été le fruit d’une réflexion collective impliquant des partenaires provenant des divers secteurs interpelés par les enjeux de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. À l’automne 2018, des consultations en ligne ont été suivies par un forum de concertation où une proposition de définition a été débattue et bonifiée. La dernière version de la définition, retravaillée à partir des discussions du forum, a été adoptée telle que suit au mois de mars dernier par le conseil d’administration du RLPRE :

La réussite éducative est une responsabilité partagée qui nécessite l’appui de l’ensemble des acteurs de la société. La réussite éducative c’est le développement des savoir-être, des savoir-faire, des connaissances et des compétences des personnes tout au long de leur vie. Elle nécessite des environnements favorables pour que chaque personne développe son potentiel à tous les niveaux : physique, intellectuel, affectif, social et moral, leur permettant ainsi d’avoir une vie personnelle, sociale et professionnelle épanouie et ainsi contribuer pleinement au développement de la société.

Le RLPRE espère que cette définition inclusive permettra à ses membres, à ses partenaires, ainsi qu’au grand public de reconnaître l’importance de leur rôle à l’égard de la réussite éducative et de s’identifier comme des agents de changement ayant un pouvoir d’action significatif. À travers cette définition, les acteurs peuvent aussi prendre conscience de leur appartenance à un vaste réseau d’individus engagés pour la réussite éducative, dont les efforts sont complémentaires et cumulatifs. Ainsi, le RLPRE souhaite que cette définition serve de véhicule pour susciter une mobilisation large et diversifiée autour de cet enjeu qui concerne tous les Lavallois et Lavalloises. En effet, les facteurs qui influencent son développement optimal étant multiples, une personne requiert la contribution de tous et de toutes à différents moments de sa vie pour atteindre son plein potentiel.

« Cette vision de la réussite éducative confirme la pertinence du travail effectué par le RLPRE. Notre mission consiste justement à soutenir le développement des initiatives concertées et intersectorielles dans le but de mettre en place les meilleures conditions pour la réussite éducative », a expliqué Johanne Mc Millan, coordonnatrice du RLPRE.

Dans le but de continuer les échanges à ce sujet et aussi de favoriser le réseautage, la collaboration et la concertation des acteurs, le RLPRE offre des ateliers d’appropriation et développe une vidéo animée qui servira d’outil de vulgarisation.

L’adoption de cette définition était à la fois un objectif fondamental pour le jeune regroupement et un mandat qui lui avait été octroyé dans le cadre du plan d’action de la Politique régionale de développement sociale de la Ville de Laval (PRDS). Reconnaissant le rôle de concertation et de mobilisation du RLPRE en soutien à la réussite éducative, les partenaires de la PRDS lui avaient demandé d’élaborer une définition partagée pour la région.

Pour en savoir plus sur le RLPRE, consultez leur site Internet, sur Facebook, Twitter ou Instagram.