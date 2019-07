Une subvention de 30 000 $ au Centre SCAMA

La Ville de Laval est heureuse d’annoncer une aide financière de 30 000 $, par l’entremise du Fonds Économie Sociale, au Centre SCAMA pour son nouveau projet de comptoir multiservices de maintien à domicile visant l’amélioration des conditions de vie des aînés.

Le Centre SCAMA est un OBNL incorporé, créé il y a près de 40 ans, qui fournit des services de maintien à domicile pour les personnes de 50 ans et plus en perte d’autonomie, sur le territoire de Laval. Afin de bonifier son offre de services et répondre à un besoin de plus en plus important en raison du vieillissement de la population, le Centre SCAMA proposera divers services tels que de menus travaux, de l’accompagnement et d’autres services de maintien à domicile. L’organisme entend se démarquer grâce à du personnel formé, polyvalent et centré sur les besoins des personnes vulnérables. La contribution de la Ville permettra au Centre SCAMA de mettre en place ce comptoir dès cet automne.

Le Fonds Économie Sociale (FES)

Le Fonds Économie Sociale (FES), géré par le service du Développement économique de la Ville de Laval, est disponible pour la création d’entreprises ou de coopératives et pour les projets d’économie sociale. Le FES consiste à apporter une aide financière ainsi que du soutien technique aux projets admissibles afin de favoriser le développement de l’offre ou contribuer au rayonnement de l’économie sociale à Laval. Pour en savoir plus sur le programme : lavaleconomique.com/fr/financement.