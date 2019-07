La future concession Automobile en direct de Laval organise une journée carrière

Automobile en Direct, concessionnaire automobile qui se spécialise dans la vente de véhicules usagés, investit environ 20 millions de dollars et ouvre pour la première fois une concession sur la Rive-Nord de Montréal, à Laval, en septembre 2019. Pour l’occasion, une journée carrière aura lieu le jeudi 18 juillet afin de combler plus de 70 postes dans tous les secteurs, de la vente à la mécanique. Des recruteurs seront sur le site de la future concession, au 2885 boulevard Dagenais Ouest à Laval, et organiseront des entrevues éclair.

La nouvelle concession proposera un vaste choix de véhicules d’occasion, dont plusieurs véhicules électriques, de toutes marques. Pas moins d'une soixantaine de véhicules seront exposés à l’intérieur et 500 autres à l'extérieur. Avec son équipe de spécialistes, Automobile en Direct sera en mesure d’offrir des véhicules usagés en qui dépassent les normes de l’industrie. En effet, grâce au pouvoir d’achat exceptionnel de ses acheteurs qui travaillent sans relâche pour trouver les meilleures occasions au pays, les clients d’Automobile en Direct auront accès à des véhicules de très grande qualité.

« Automobile en Direct connaît un succès sans précédent depuis sa création en 2001, et cette nouvelle concession vient s’inscrire dans notre plan de croissance. Notre équipe pourra continuer d’offrir à nos clients le plus grand choix de véhicules usagés de qualité, au meilleur prix, tout en étant plus près de sa clientèle de la Rive-Nord », a expliqué le président-directeur général et fondateur d’Automobile en Direct, Sébastien Bisaillon.

La succursale de Laval sera aménagée dans une bâtisse moderne, construite au-delà des normes environnementales demandées par la Ville de Laval. Plusieurs éléments ont été pris en compte lors de l’aménagement du bâtiment, dont le choix d’utiliser un toit blanc et de l'asphalte verte, tout cela dans un souci de respect de l’environnement. Automobile en Direct suggère donc, comme à son habitude, un concept novateur qui vaut assurément le détour.

Misant sur des valeurs de plaisir, de qualité, de fierté, d’innovation et de croissance, Automobile en Direct considère important de reconnaître l'excellence et la constance de ses employés. En plus d’importants avantages sociaux, chaque succursale propose un environnement dynamique et une ambiance de travail positive. Les bénéfices offerts aux membres de l’équipe d'Automobile en Direct font d'eux des gens passionnés par leur travail, qui possèdent un fort sentiment d’appartenance et qui rendent l'expérience client unique.

Les personnes qui souhaitant postuler dès maintenant peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse [email protected].