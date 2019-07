Une marche avec l'histoire : Laval l'insoupçonnée

En collaboration avec la Ville de Laval, Réseau ArtHist présente, pour une douzième année consécutive, les virées patrimoniales. Une offre culturelle originale qui propose un parfum d’antan dans une activité urbaine accessible.

Les virées patrimoniales, ce sont des circuits pédestres qui se déroulent dans les vieux quartiers de l’île Jésus. Ce territoire était composé de villages qui deviendront des villes grouillantes de vie qui fusionneront par la suite pour créer le Laval d’aujourd’hui.

Amateurs de théâtre, curieux d’histoire ou aventuriers urbains sont invités à se joindre aux comédiens, animateurs et guides historiens de Réseau ArtHist pour une magnifique sortie en plein air tout aussi conviviale qu’instructive. Voilà une activité patrimoniale à dimension humaine qui vous fera voyager à travers la grande et la petite histoire, et vous fera découvrir Laval l'insoupçonnée..

La ville de Laval a peut-être à peine plus de 50 ans, mais sur son territoire, des pionniers y ont laissé leur trace et leurs histoires depuis plus de 300 ans. Par son engagement soutenu dans le domaine patrimonial, Réseau ArtHist veille à nous rappeler que les empreintes du passé se trouvent bien souvent juste sous nos yeux… ou sous nos pas!

Des éditions spéciales pour une expérience bonifiée!

Le combo « Là où la route et la rivière se rencontrent », judicieux mariage entre la croisière à bord du Héron Bleu du parc de la rivière des Mille-Îles et la virée de Sainte-Rose, sera de retour le 22 juillet. Cette collaboration exclusive permettra aux participants de profiter de la fraîcheur de la rivière durant toute une journée. Pour cette occasion spéciale, ils pourront profiter d’un rabais de 20 %.

Pour les oiseaux de nuit, l’invitation est lancée pour une activité inusitée de déambulation à la noirceur. À travers les ombres du soir, les quartiers de Laval se révèleront sous un autre jour grâce à la lueur des lanternes. Ces virées tardives seront offertes le 16 août à Sainte-Rose et le 13 septembre à Saint-Vincent-de-Paul.

Les virées patrimoniales sont également disponibles en privé pour des groupes de 10 participants et plus sur réservation.

L’été passe si vite et il y a tant à faire! Réseau ArtHist aimerait faire partie de vos souvenirs de l’été 2019!

Il est possible d'en savoir plus, par téléphone au 450 681-1611 ou en ligne à www.reseauarthist.com.