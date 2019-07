La Ville de Laval met en place deux nouveaux comités consultatifs

Le conseil municipal de Laval a entériné, le mardi 9 juillet dernier, la constitution du Comité consultatif jeunesse et du Comité consultatif sur les relations interculturelles. Ces comités ont comme objectifs respectifs de favoriser la participation citoyenne des jeunes et de promouvoir les relations interculturelles.

La Ville procède ainsi à un appel de candidatures afin de recruter les membres qui siégeront aux deux comités. Les membres choisis devront être représentatifs de la diversité de la jeunesse lavalloise et de la population en général et seront nommés pour un mandat renouvelable d’une durée de deux ans. Les candidats intéressés peuvent poser leur candidature sur le site de la Ville de Laval avant le 30 septembre 2019.

« La création de ces instances s’inscrit dans la volonté de la Ville de Laval de rapprocher les citoyennes et les citoyens lavallois des processus décisionnels en leur offrant des espaces de consultation. Ces comités permettront de placer le citoyen au cœur des orientations et du développement de la municipalité, ce qui est en toute cohérence avec la vision stratégique Urbaine de nature », souligne le maire Marc Demers.

Mandats et responsabilités des comités consultatifs

Comité consultatif jeunesse

Ce comité étudie les questions relatives aux enjeux et aux préoccupations de la jeunesse lavalloise dans les actions de la Ville. Il est composé de membres représentatifs de la diversité de la jeunesse lavalloise et assume notamment les responsabilités d’assurer une veille dynamique sur les besoins de la jeunesse, de développer une connaissance des enjeux municipaux liée à la jeunesse ainsi que de sensibiliser, d’informer et de proposer des solutions aux instances municipales.

Comité consultatif sur les relations interculturelles

Ce comité étudie les questions relatives à l’immigration, à la diversité ethnoculturelle et aux relations interculturelles afin de rendre la Ville de Laval plus accueillante et inclusive dans quatre axes d’intervention :

• Adaptabilité et accessibilité des services municipaux;

• Conditions de travail, accès à l’équité en emploi, ascension professionnelle;

• Mécanismes et conditions de participation citoyenne pour une meilleure représentation des personnes issues de la diversité ethnoculturelle en politique;

• Appui à l’intégration par l’emploi et la francisation.