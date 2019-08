Des nouvelles du comité exécutif de Laval

Les membres du comité exécutif de Laval souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues le 24 et 31 juillet.

Séance du 24 juillet

Acquisitions de lots à des fins de conservation au bois d'Auteuil

Le comité exécutif recommandera au conseil municipal d’acquérir de la Corporation immobilière A.M.M.A, pour 918 800 $, deux lots dont la superficie totalise approximativement 51 735 m2. Ces lots sont situés dans le secteur du bois d'Auteuil, entre le boulevard des Laurentides et la rivière des Mille-Îles, à l'ouest des rues Baulu et Bergeron. Ils s'inscrivent dans la mise en œuvre du Plan d'action 2017-2019 de la Stratégie lavalloise d'acquisition des milieux naturels, qui cible notamment l'acquisition de lots de valeur écologique élevée dans ce secteur.

Séance du 31 juillet

Travaux sur la rue Philippe-Lebon

Le comité exécutif recommandera au conseil municipal d'adjuger un contrat de 827 829,24 $ (taxes incluses) à Pavages Multipro pour les travaux de pavage, de trottoirs, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine sur la rue Philippe-Lebon.

Réfection de terrains de tennis et de basketball

Le comité exécutif recommandera au conseil d'adjuger un contrat de 892 000 $ (taxes incluses) à Lavallée & Frères dans le cadre de travaux de réfection visant des terrains de tennis et de basketball dans divers parcs de Laval.

Subvention aux Festivités de l’Ouest de Laval

Le comité exécutif a entériné l’octroi d’une subvention de 10 000 $ aux Festivités de l'Ouest de Laval. Le principal mandat de cette organisation est la mise en place d'une grande fête familiale ainsi que la diffusion de l'offre de service des partenaires impliqués et la mise en commun de leurs expertises afin d'offrir à la population un événement festif. L’organisation se donne également comme objectif d'informer et de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et au développement durable.

La grande fête familiale que sont les Festivités de l’Ouest rejoint en moyenne chaque année plus de 4 500 citoyens qui se rassemblent à la berge aux Quatre-Vents, à Laval-Ouest. L'édition 2019 de cet événement écoresponsable se déroulera le samedi 10 août sous le traditionnel thème d'une fête champêtre proposant de nombreuses activités : amuseurs publics, kiosques d'information sur les saines habitudes de vie et sur l'environnement, animation de jeux collectifs, pique-nique, projection en plein air d'une primeur cinématographique, etc.

Réunions du comité exécutif

Rappelons que le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Jocelyne Frédéric-Gauthier (Auteuil).