Mesure temporaire pour la maison Cap Vie à Sainte-Rose

Le comité exécutif de la Ville de Laval a procédé le 31 juillet dernier à l’adoption d’une mesure temporaire dans le dossier de la maison Cap Vie, située au 367, boulevard Sainte-Rose. Cette mesure a un effet de gel sur toute demande de démolition d’ici à l’adoption officielle d’un nouveau règlement qui viendra assujettir la maison au règlement encadrant la démolition des bâtiments d’intérêt patrimonial, adopté en mars dernier.

« L'objectif de cette suspension est de corriger l’oubli de cette maison et d'assurer un contrôle adéquat relativement à une potentielle demande de démolition qui viserait ce bâtiment. Il a donc été proposé, dans un premier temps, au Comité exécutif d'adopter une résolution suspendant la délivrance de tout permis ou certificat visant la démolition de ce bâtiment afin d'appliquer un effet de gel à toute demande de démolition en attendant, dans un second temps, l'adoption par le Conseil municipal et l'entrée en vigueur du règlement L-12693 qui permettra d'assujettir ce bâtiment au règlement de démolition », a mentionné Virginie Dufour, conseillère de Sainte-Rose.