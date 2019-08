Conseils pratiques pour éliminer l'herbe à poux de son quotidien

En cette période critique pour les gens qui sont affectés par l’herbe à poux, voici un rappel aux citoyens de quelques conseils pratiques afin de contribuer à éliminer l’herbe à poux.

Il existe quatre moyens pour arrêter la progression de l’herbe à poux. Premièrement, empêcher la floraison de la plante en l’éliminant entre la mi-août et la mi-septembre par l’arrachage ou la tonte est un bon début. Deuxièmement, on peut aussi utiliser du paillis pour empêcher la pousse de la mauvaise herbe. Troisièmement, dans le même ordre d’idées, on peut améliorer la qualité du sol avec du terreau ou de l’engrais. Enfin, il est recommandé d’ensemencer ou de planter d’autres végétaux qui viendront concurrencer l’herbe à poux.

Pour plus d’information au sujet de l’herbe à poux, consultez le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux au www.msss.gouv.qc.ca.