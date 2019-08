Le gouvernement du Canada investit pour aider 7 entreprises lavalloises à innover et à créer des emplois

Le vendredi 16 août, le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, a souligné les réussites d’Industries Show Canada et a annoncé l’octroi d’un financement de 430 000 $ par l’entremise du PARI CNRC.

« Je suis fier de faire partie d’un gouvernement qui investit dans la recherche et qui croit dans l’innovation. C’est en soutenant les PME locales qui nous stimulons l’économie et augmentons leur capacité à innover. L’impact du PARI CNRC sur la communauté d’entrepreneurs innovateurs est considérable, et nous sommes contents de pouvoir observer les retombées positives de ce programme », a déclaré le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono.

Par cette occasion, le député Iacono a également souligné que ce sont 7 entreprises de sa circonscription lavalloise qui ont été appuyées par des investissements du PARI CNRC depuis 2015, pour un montant total de plus de 1 002 200 $. Ces investissements dans l’innovation aideront ces entreprises locales à accroître leur capacité en recherche-développement et à étendre leur offre de technologies, de produits et de services à de nouveaux marchés. En retour, ces entreprises pourront croître et créer des emplois de bonne qualité, ce qui soutiendra l’économie locale et nationale.

Le succès de notre économie et notre capacité à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne sont étroitement liés à la capacité des entreprises canadiennes d’innover et de commercialiser leurs innovations. C’est pour cela que dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation de financement de 150 millions de dollars par année pour que le PARI CNRC aide davantage d’entreprises canadiennes à innover.

« Le succès de nos innovateurs est au cœur de notre Plan pour l’innovation et les compétences, car il s’agit du premier pas vers un avenir économique prospère pour le Canada. En donnant accès à du financement, à de précieux conseils commerciaux et à des diplômés talentueux, le PARI CNRC aide les PME canadiennes à commercialiser avec succès leurs innovations, à prendre de l’expansion et à créer de bons emplois pour la classe moyenne d’aujourd’hui et de demain. », a pour sa part affirmé l’honorable Navdeep Bains.

Le gouvernement du Canada, par l’entremise du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC), respecte son engagement d’appuyer la croissance des entreprises canadienne et de créer des emplois en faisant des investissements majeurs dans l’innovation. Ce financement contribuera à l’avancement de technologies et soutiendra des emplois auprès de ces 7 entreprises lavalloises :

• Industries Show Canada

• Ionodes Inc.

• Grozone

• Pangeos

• Airex Énergies

• Ubios Inc.

• La Boîte Maraîchère

Les faits en bref

• Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé l’attribution de 700 millions de dollars sur cinq ans au PARI CNRC et la hausse du seuil des projets admissibles au financement à 10 millions de dollars.

• En 2018-2019, le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada a financé plus de 3 500 projets, dont 31 ont reçu un financement de plus d’un million de dollars en vertu de l’augmentation du seuil de financement.

• Depuis 2015, le Programme d’aide à la recherche industrielle a permis d’investir dans plus de 12 000 petites et moyennes entreprises et de soutenir la création de plus de 49 000 emplois.

• Depuis plus de 70 ans, le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada stimule la croissance économique au Canada en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu’elles puissent croître, renforcer leur capacité d’innovation et commercialiser leurs idées.

• Le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada appuie tous les secteurs industriels au Canada.