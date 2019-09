Impact des pesticides sur la santé publique : Laval a fait connaître ses demandes à la commission parlementaire

La Ville de Laval rend public le document déposé à l’Assemblée nationale du Québec dans le cadre du Mandat d'initiative - Examiner les impacts des pesticides sur la santé publique et l’environnement, ainsi que les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et ce en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles.

La Ville de Laval a demandé au gouvernement de :

Interdire tous pesticides destinés à un usage esthétique;

Resserrer le suivi de l’usage de pesticides en cas de situation d’urgence (infestation);

Renforcer les exigences concernant les distances d’éloignement et les zones tampons lors de l’épandage de pesticides ;

Encadrer plus strictement l’utilisation de pesticide en milieu urbain.

La Ville de Laval demeure en attente des conclusions de l’Assemblée nationale du Québec avant de définir les orientations et actions qui seront déployées sur son territoire.

Pour consulter le document de la Ville de Laval, consultez le lien suivant :

Lettre-mémoire envoyée à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, pdf