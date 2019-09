Inauguration officielle du site canadien de Latécoère à Laval

La division Systèmes d’Interconnexion du Groupe LATÉCOÈRE a officiellement inauguré son premier site canadien, situé dans la ville de Laval, le 28 août dernier.

Le nouveau site de production sera principalement dédié à l’assemblage de harnais électriques, à la fabrication de bancs de tests pour systèmes électriques, l’assemblage de panneaux de cockpit et le support en service. Les clients de Latécoère profiteront également d’expertise en engineering pour des solutions clés en main.

Afin de commémorer cette implantation, en plus des employés et des partenaires, de nombreux dirigeants du domaine de l’aéronautique et du transport terrestre se sont présentés au nouveau site de Latécoère, situé au 4920 rue Louis-B. Mayer, à Laval.

Les clients ont pu profiter de l’occasion pour découvrir les lieux et le savoir-faire Latécoère dans un atelier à la fois lumineux, sécuritaire et moderne. M. Denis Bretagnole, président de la Branche Systèmes d’Interconnexion, ainsi que M. Dimitri Gauthier Arapoglou, directeur général du site, ont pris la parole afin de dévoiler les activités du groupe ainsi que celles du site de Laval.

Le site accueil présentement une quinzaine d’employés depuis mars dernier.

L’évènement fut un franc succès, le site canadien de Latécoère à Laval fera rayonner son savoir-faire au Québec pour les années à venir en créant des emplois à haute valeur ajoutée.

Référence dans les domaines des aérostructures et des systèmes d’interconnexion, Latécoère emploi plus de 4800 collaborateurs dans le monde, a une présence dans plus de 13 pays et accompagne les plus grands avionneurs et compagnies aériennes, de la conception à la fabrication de leurs produits.