Le 20 septembre, prenez l’autobus pour seulement 1 $

Le vendredi 20 septembre, la Société de transport de Laval (STL) invite tous les Lavallois à délaisser leur voiture et à utiliser le transport collectif au coût unitaire de 1 $.

Cette initiative, qui en est à sa quatrième année, offre une grande nouveauté en 2019. En effet, pour chaque déplacement supplémentaire sur son réseau, la STL versera l’équivalent en argent à un organisme environnemental lavallois pour une plantation d’arbres sur le territoire. Une façon concrète de stimuler l’achalandage, d’inciter les non-clients à faire l’essai du transport collectif et de contribuer à la lutte aux GES en plantant des arbres. Ce tarif s’applique au réseau d’autobus et de taxis collectifs de la STL seulement.

« Depuis son lancement, la popularité de la Journée à 1 $ ne cesse de croître : d’ailleurs on observe une augmentation allant jusqu’à 4 % de notre achalandage », souligne M. Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL. « En offrant le transport pour une fraction du prix et en remettant en argent les déplacements supplémentaires pour la plantation d’arbres à Laval, la STL se distingue une fois de plus comme un facilitateur dans la vie des Lavallois et un leader en mobilité durable », affirme-t-il.