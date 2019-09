La police recherche deux jeunes suspects qui auraient incendié l'arrière de commerces vers Chomedey

Le Service de police de Laval​ est à la recherche d’informations concernant un incendie criminel survenu derrière le 1636 boulevard Saint-Martin ouest, dans le secteur de Chomedey.

Le 27 août dernier, en soirée, des suspects se seraient rendus à l’arrière des commerces et auraient mis le feu à trois conteneurs. Ils auraient ensuite quitté à pied. Des images d’une caméra de surveillance démontrent les deux suspects sur les lieux.

Le premier suspect est un jeune homme d'environ 20 ans. Il mesure environ 1,77 m. Mince, il portait un kangourou gris avec capuchon sur la tête, un short gris, des souliers blancs et un sac à dos orange. Le second aurait le même âge, il mesure environ 1,80 m. De corpulence moyenne, il portait un t-shirt blanc, un pantalon noir, des souliers blancs et un sac à dos noir.

Toute information permettant de faire avancer le dossier peut être transmise sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 190827 077, en toute confidentialité.