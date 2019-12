Consultation médicale : quatre options exploitables

Les rassemblements et les contacts rapprochés durant la période des Fêtes contribuent à la transmission de différents virus, notamment ceux de la grippe et de la gastro-entérite. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval procède à quelques conseils, dont les plus basiques (comme se laver les mains régulièrement et se soigner à la maison) pour diminuer la propagation de ces virus et d’éviter des visites à l’urgence.

Par ailleurs, la vaccination contre la grippe demeure la meilleure façon de se protéger et il est encore possible de prendre un rendez-vous pour se faire vacciner.

En cas d'urgence vitale, appeler Info-Santé au 811

Si vous vivez une urgence vitale, il est recommandé d’appeler Info-Santé au 811 afin de parler avec une infirmière avant de vous rendre à l’urgence, et ce, 24 heures/24, 7 jours/7. Selon votre situation, elle vous informera si vous avez besoin de vous diriger à l'urgence.

Si l’un de vos proches ou vous-même nécessitez une consultation médicale pour un problème de santé, sachez que plusieurs ressources sont disponibles sur le territoire de Laval :

1. Si vous avez des inquiétudes ou des questions au sujet de votre santé ou celle d’un proche, appelez Info-Santé en composant le 811 afin de parler avec une infirmière. Des conseils de santé sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

2. Prenez un rendez-vous en ligne dès maintenant avec votre médecin de famille ou un autre professionnel de la santé. Ce service est gratuit et est offert 24 h/24, 7 j/7.

3. Contactez votre clinique pour un rendez-vous d’urgence.

4. Contactez l’une des super-cliniques à Laval :

o GMF Polyclinique médicale de la Concorde : 450 667-5310

o GMF Centre médical Laval : 450 661-2521

o GMF Médi-Centre Chomedey : 450 687-6452

o GMF Clinique médicale Sainte-Dorothée : 450 689-6334

o GMF Polyclinique médicale Fabreville : 450 628-5800

o GMF CLSC Sainte-Rose : 450 622-5110

Il est également possible de contacter tout autre professionnel de la santé, tel que le pharmacien de votre quartier, qui connaît votre condition et qui vous a déjà traité pour une situation similaire. L’horaire des cliniques médicales sans rendez-vous et de la vaccination contre la grippe ainsi que des conseils de santé sont disponibles en ligne.