Hockey: un week-end en demi-teinte pour les Pétroliers

Bien que les Pétroliers du Nord aient offert un spectacle à la hauteur des attentes des partisans louperivois la semaine dernière, les 3L sont arrivés à Laval avec une formation privée d’hommes forts alors que même Maxime Villemaire brillait par son absence vendredi soir. Les Lavallois ont stoppé net leur chemin doré en se faisant prendre un point à Saint-Georges samedi soir.

Les Pétroliers se dirigeaient vers la Beauce privés des services de Nicolas Poulin, Brendan Hamelin et Julien Brouillette. Pierre Pelletier avait promis un spectacle et il n’a pas menti. Les Pétroliers se sont toutefois fait voler un autre point par le Cool Fm, s’inclinant en prolongation 4 à 3.

D'égalité en égalité

Les Pétroliers ont livré quatre combats consécutifs dès les premiers instants du match et le Cool n’a plus retourné Dave Hamel sur la glace de la rencontre. De plus, l'équipe n’utilisait que très sporadiquement Hubert Poulin. Pourtant les Cloutier, Bordeleau, Labelle et Leblond ont continué effectuer leurs présences régulières.

Quoi qu’il en soit, après que les locaux eurent pris les devants, Maxime Macenauer a créé l’égalité alors qu’il reprenait le retour de lancer de David Bastien. À 8:58 du second engagement, Sasha Pokulok portait la marque à 2-1 lors d’un avantage numérique. En fin d’engagement, le Cool créait à nouveau l’égalité, il s’agissait du second de Mathieu Nadeau.

Lors d’un autre avantage numérique, Veilleux profitait d’une maladresse des Pétroliers et voyait son lancer dévié trouver le fond du filet alors que Leclerc avait amorcé son déplacement. Encore une fois, les Pétroliers sont revenus de l’arrière et c’est nul autre que Jean-Michel Daoust qui créait encore une fois l’égalité lors d’un avantage numérique.

Pénalité discutable