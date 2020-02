Le saviez-vous? Les différentes façons de souligner la Saint-Valentin dans le monde

Fête commerciale pour plusieurs, la Saint-Valentin demeure tout de même une journée où l’amour est à l’honneur. Cette fête n’est cependant pas soulignée de la même façon dans les différentes régions du monde.

En Corée, la coutume se déroule en trois temps. Le 14 février, les filles doivent offrir des chocolats à l’élu de leur cœur, mais aussi à tous les hommes faisant partie de leur vie : parents, amis, collègues, patrons. Un mois après, le 14 mars, ce sera au tour des hommes d’offrir du chocolat aux filles, dans le cadre du White Day. Mais celui-ci doit être blanc. Ce cadeau est remis en guise de remerciements à celui qui a été offert lors de la journée de la Saint-Valentin. La tradition est aussi suivie au Japon, en Chine et à Taïwan notamment. Le 14 avril, les célibataires ont aussi droit à une leur fête, principalement observée en Corée du Sud : le Black Day! Habillés tout en noir, ils sortent entre amis et mangent des jajangmyeon, des nouilles de blé cuisinées dans une sauce de haricots noirs.

Philippines

Aux Philippines, les amoureux soulignent cette fête de façon romantique, en se réunissant aux abords de la baie de Manille, lors d’un événement connu sous le nom de Lovapallooza. À minuit, les couples s’embrassent et doivent garder leurs lèvres unies pendant plusieurs secondes. Lors de cette journée, plusieurs en profitent aussi pour se marier gratuitement lors de mariages de masse, qui sont organisés par certaines églises et différents organismes gouvernementaux.

Taïwan

Chez les Taïwanais, le nombre de roses offertes a son importance. Un homme donne ainsi une seule rose rouge à son grand amour, 11 à sa petite amie et 99 à un amour éternel. S’il offre 108 roses à son amoureuse, c’est pour la demander en mariage!

Danemark

La Saint-Valentin est plutôt inusitée au Danemark. Les amoureux offrent une gaekkebrev à leur bien-aimé(e), une lettre d’amour confectionnée à la main et découpée de façon à créer de jolis motifs. Celle-ci peut être accompagnée de perce-neige. Elle doit également être signée seulement avec autant de points qu'il y a de lettres dans le nom de l'auteur(e). Si le destinataire parvient à découvrir son identité, il recevra un œuf de Pâques, et si elle n'y arrive pas, c'est l'auteur(e) de la lettre qui recevra ce cadeau.



Écosse



La Saint-Valentin se déroule sus le signe du hasard en Écosse. La première personne du sexe opposé que l'on rencontre dans la rue devient ainsi notre Valentin ou notre Valentine... mais seulement à titre symbolique!

Vietnam



Dans la petite ville de Hai Phong, les habitants célèbrent la fête de l'amour en participant au concours du plus long baiser. Des centaines de couples y prennent part à chaque année.

Finlande



Un tout autre type de concours se tient en Finlande, soit celui du port de la femme. L'homme doit ainsi porter son amoureuse sur ses épaules ou son dos lors d'une course et doit réaliser la distance requise le plus vite possible. Le gagnant se voit remporter le poids de sa femme en litres de bière!

Bien d'autres pays célèbrent la Saint-Valentin, que ce soit de façon romantique ou insolite. À Singapour, les femmes qui souhaitent trouver un mari ou l'amour doivent écrire des messages personnalisés sur des mandarines, qu'elles jetteront par la suite dans un fleuve ou une rivière. En Afrique du Sud, les femmes doivent épingler le prénom de leur amoureux sur leur manche ou le bas de leur robe. Au Brésil, la Saint-Valentin n'est pas bien différente d'ici : c'est un prétexte pour passer du temps avec son bien-aimé, mais aussi avec sa famille ou ses amis.

Et vous, comment célébrez-vous cette fête?