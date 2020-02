Laval précise la planification urbanistique de son centre-ville

Plus de rues, plus de verdure, plus d’ambiances : c’est ce que la Ville de Laval propose comme point de départ à la planification urbanistique de son centre-ville.

Ces trois grandes orientations ont été présentées le 12 février dernier à près de 200 personnes réunies à l’occasion du lancement de la démarche participative d’élaboration du programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville de Laval.

« Laval étant le résultat de la fusion de plusieurs municipalités, elle est une des rares villes à ne pas avoir été bâtie autour d’un centre-ville. Bien que le secteur existe et qu’il soit déjà défini, l’élaboration du PPU représente une occasion unique de réfléchir à son développement et a précisé les balises qui l’encadreront. Nous croyons que nous devons effectuer cette réflexion avec l’ensemble de la population parce que ce n’est qu’en impliquant toutes les parties prenantes que nous verrons émerger un centre-ville répondant aux besoins et aux aspirations de tous, qui se positionnera comme secteur névralgique de Laval, mais complémentaire aux pôles de quartiers, auxquels s’identifient les Lavallois », souligne le maire Marc Demers.

Lors du lancement de la démarche participative, les représentants de la Ville ont présenté les souhaits déjà exprimés par les citoyens et par les différentes parties prenantes à l’occasion d’une dizaine d’activités de consultation en lien avec le centre-ville ayant eu lieu depuis 2014.

Les principaux constats tirés du diagnostic du territoire ont également été présentés, soit que :

- Le réseau de rues est à compléter;

- Les espaces verts doivent être consolidés;

- Une identité urbaine est à définir.

Finalement, les orientations de développement et les principales intentions ont été dévoilées pour les quatre grands secteurs du centre-ville, soit les secteurs Montmorency, de l’Avenir, Carré Laval et Centropolis.

« Nous sommes heureux que notre vision pour le centre-ville ait été aussi bien accueillie par les personnes présentes lors de cette soirée. L’apport de la collectivité sera essentiel tout au long de cette démarche d’envergure qui nous permettra d’établir une planification d’aménagement et de développement pour les 20 prochaines années », ajoute Marc Demers.

Prochaines étapes

D’autres activités de consultation auront lieu tout au long de l’année.

Tous les renseignements sur les étapes à venir sont disponibles au repensonslaval.com/centre-ville.

Le PPU centre-ville est réalisé avec la participation financière de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).