Neige: le 6e soufflage terminé à Laval

La plus récente tempête hivernale a laissé à Laval une dizaine de centimètres de neige. À ceux-ci se sont ajoutés plusieurs millimètres de pluie. La Ville a donc poursuivi l’épandage préventif d’abrasifs et a complété la 6e opération de soufflage de la saison.

L'opération couvrait environ 900 km du réseau routier lavallois et visait à dégager complètement les artères principales et autres voies de circulation névralgiques, dont les voies réservées. Vu la fonte des neiges et l’arrivée prochaine du printemps, les équipes prioriseront maintenant le colmatage de nids de poule et la gestion des accumulations d’eau.

