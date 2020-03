Les écoles fermées demain, sauf pour le personnel administratif

Demain, vendredi 13 mars, en raison du contexte de la COVID-19, tous les établissements scolaires seront fermés. L'information a été confirmée ce soir par les commissions scolaires de la Seigneurie-des-Mille-Îles et de Laval. Seules les directions et directions adjointes des établissements sont requises au travail. Le personnel des écoles et des centres n’est pas requis au travail (enseignants, personnel de soutien technique et administratif, professionnels et personnel de soutien manuel). Toutefois, le personnel administratif est requis.



Le centre administratif demeure ouvert. Ainsi, tout le personnel des services administratifs est appelé au travail (ceux du centre administratif, du 101 Blanchard et des Technologies de l'information qui sont sur la route).



L’objectif est de prendre le temps requis pour mettre en place les récentes consignes ministérielles pour la continuité des services. Un communiqué sera diffusé vendredi à l’ensemble du personnel et aux parents.



Toutes les écoles et tous les centres de formation, les services de garde et le transport scolaire sont fermés. Les formation de la commission scolaire sont annulés. Seul le centre administratif demeure ouvert.