Coronavirus : un groupe Facebook de solidarité entre Lavallois-es mis en place

Face à la crise du coronavirus et pour soutenir les Lavalloises et Lavallois qui contribuent à endiguer la propagation en se soumettant volontairement à la distanciation physique, Laval en transition (un mouvement citoyen) transforme son groupe Facebook Lavallois-es en transition pour le dédier à la solidarité et aux offres et demandes de soutien civique entre Lavallois-es. Le groupe, intitulé SOLIDARITÉ LAVAL COVID-19, est ouvert à toutes et tous.

Les citoyennes et citoyens sont invités à utiliser ce groupe pour exprimer vos besoins, urgences, demandes de coup de main, et à proposer des solutions. Vous êtes pris-e à la maison et n'avez plus de nourriture ou autre bien physique? Vous souffrez d'une anxiété intense et vous voulez seulement parler à quelqu'un le temps d'une jasette, pour vous changer les idées? Vous faites une grosse quantité de sauce à spaghetti et pouvez en partager avec des gens mal pris?

N'hésitez pas à partager vos offres et demandes. Attention toutefois : prenez aussi soin de vous, et si vous entrez en contact avec d’autres citoyens-nes, assurez-vous de respecter les consignes pour éviter la contamination.

En ces temps intenses, qui nous forcent à drastiquement revoir nos comportements, à changer nos habitudes, à nous contraindre à la distanciation physique, nous pouvons en profiter pour nous rapprocher, tisser notre communauté plus serrée, pour déployer tout notre potentiel d'entraide et multiplier notre résilience, tant individuelle que familiale et sociétale!