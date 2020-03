Justin Trudeau annonce 82 milliards pour venir en aide aux Canadiens

En point de presse, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé de nouvelles mesures économiques totalisant 82 milliards de dollars pour soutenir les personnes et entreprises touchées par la pandémie.

Ces mesures, dévoilées dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, fourniront jusqu’à 27 milliards de dollars en soutien direct aux travailleurs et entreprises canadiens. 55 milliards de dollars pour répondre aux besoins de liquidités des familles et des entreprises canadiennes au moyen de reports d’impôts. pour les particuliers et les sociétés contribuables.

Voici les grandes lignes des nouvelles mesures