De nouvelles suspensions de visites dans certaines installations du CISSS de Laval

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval informe la population que, par mesure de prévention face à la pandémie, les visites aux patients et aux résidents sont suspendues dans les installations suivantes :

Centres hospitaliers

• Hôpital de la Cité-de-la-Santé • Hôpital juif de réadaptation

Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)

• Centre d’hébergement La Pinière

• Centre d’hébergement Sainte-Dorothée

• Centre d’hébergement Fernand-Larocque

• CHSLD ldola-Saint-Jean

• CHSLD Sainte-Rose

Centre de réadaptation en dépendance Nouveau lieu

• Bienville

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme Nouveau lieu

• Résidence Louise-Vachon

Afin d’assurer la protection de nos usagers, de nos résidents et des employés et d’éviter la propagation de la COVID-19 dans nos installations, seul le personnel autorisé est admis, et ce, jusqu’à nouvel ordre. En pédiatrie, UN seul parent peut accompagner l'enfant. Pour des raisons humanitaires, des exceptions pourront être faites tout en prenant des mesures de prévention additionnelles pour réduire le risque.

Des mesures de prévention à respecter

Le CISSS de Laval compte sur la coopération de tous pour mettre en pratique les consignes de prévention afin d’éviter la propagation de la COVID-19. Il est important de procéder à l’hygiène des mains au moins 20 secondes, à l’entrée ainsi qu’à la sortie des établissements. On demande à la population de ne pas visiter un établissement de santé dans les cas suivants :

Présence de symptômes d’allure grippale (fièvre, toux, difficultés respiratoires, courbatures)

De retour d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis moins de 14 jours

Avoir été en contact avec une personne qui revient de voyage ou qui a reçu un diagnostic de COVID-19

Le CISSS de Laval rappelle à la population l’importance d’appeler au 1 877 644-4545 avant de se présenter à l’urgence ou dans une clinique médicale. Ce service gratuit de consultation téléphonique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et peut vous aider :

• si vous avez des questions concernant votre santé ou celle d'un proche;

• si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport à la COVID-19.

En cas d’urgence mineure, les personnes ayant un médecin de famille ou non peuvent réserver une plage horaire à l’une des six super-cliniques à Laval. Pour ce faire, il est possible de se rendre au site Rendez-vous santé Québec du ministère de la Santé et des Services sociaux au www.rvsq.gouv.qc.ca pour connaître les modalités d’inscription. Les adresses et les heures d’ouverture des cliniques médicales, des GMF et des super-cliniques sont publiées sur le site Web du CISSS de Laval au lavalensante.com.

Il est également possible de se référer à la section dédiée à la COVID-19 du site Internet du Gouvernement du Québec (Québec.ca) pour en savoir plus.

Le CISSS de Laval remercie la population pour sa précieuse collaboration. Une réévaluation de la situation sera faite sur une base quotidienne.