Face aux 476 cas de COVID-19 recensés, Marc Demers réagit

Le maire de Laval, Marc Demers, accompagné du directeur de la santé publique au CISSS Laval, le Dr Jean-Pierre Trépanier et du directeur de la sécurité civile et du service de Police de Laval, Pierre Brochet, a fait un point sur la situation lavalloise dans cette crise de la COVID-19.

On y apprend qu’en raison de l’augmentation importante des cas sur le territoire, Laval se classe maintenant derrière Montréal à titre de région où l’on recense le plus de cas de coronavirus, avec 476 cas dont dont 31 hospitalisations, cinq en soins intensif et huit décès. Le cap des 100 cas par 100 000 habitants à été franchi.