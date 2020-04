Suicide: des ressources qui oeuvrent 24-7 partout au Québec

En cette période d’incertitude qui peut être anxiogène pour la population, le Regroupement des Services d’Intervention de Crise du Québec (RESICQ) tient à rappeler la mission de ses 21 centres membres de son organisme. Ces derniers ont pour raison première de désengorger le système hospitalier et les services de première ligne en oeuvrant 24-7 pour aider les gens en détresse.

Grâce à leur expérience dans le milieu, les centres de crise sont outillés, situés partout au Québec, pour répondre à la demande en ces temps difficiles.

Forts de leurs expériences de longue date, ces ressources peuvent compter sur des intervenants dévoués qui, en période de grande perturbation, travaillent avec empathie et calme pour intervenir auprès de la population. Ces intervenants offrent un service essentiel et sont donc indispensables à la santé publique dans toute la province.

« Chaque centre de crise a une ligne d’intervention qui lui est propre. Nos services sont donc efficaces et chaque individu est dirigé adéquatement vers le centre le plus près de son lieu de résidence. Ce faisant, nos pratiques permettent d’éviter des problèmes généralisés ou d’entraîner une longue attente sur nos lignes d’intervention 24/7. Je constate aussi que même si les 21 centres sont éloignés les uns des autres, nos membres sont solidaires entre eux et c'est grâce à cette entraide dans le regroupement que tous les centres ont pu se mobiliser rapidement afin d'être prêts à faire face à la situation actuelle », mentionne la présidente du RESICQ, Roxane Thibeault.

Le RESICQ souhaite rappeler que chaque centre membre du regroupement prend bien soin d’appliquer les recommandations du gouvernement. La priorité des centres de crise reste la santé des intervenants ainsi que celle de sa clientèle dans les centres d’hébergement afin qu'ils soient le moins exposés possible au COVID-19.

Les citoyens qui en ressentent le besoin peuvent consulter le site Web www.centredecrise.ca pour trouver un centre de crise dans leur région.