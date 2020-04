COVID-19: Laval compte 1897 cas ce samedi

Ce samedi 18 avril, le bilan des cas de COVID-19 livré par le CISSS de Laval atteignait 125 nouveaux cas positifs, soit un total de 1897 personnes atteintes par le virus. Le Québec compte aujourd'hui 17 521 cas confirmés.

Sur 1897 cas à Laval, 114 personnes sont décédées; 74 personnes sont hospitalisées, dont 16 personnes aux soins intensifs. Sur tous ces cas, 313 sont des employés du CISSS de Laval.

Voici la répartition des cas à Laval, par secteur :

- Secteur 1, Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul: 315 cas.

- Secteur 2, Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides: 247 cas.

- Secteur 3, Chomedey, 242 cas.

- Secteur 4, Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Les Îles-Laval et Fabreville-Ouest: 175 cas.

- Secteur 5, Fabreville-Est et Sainte-Rose: 177 cas.

- Secteur 6, Vimont et Auteuil: 222 cas.

Les données par secteur excluent les cas survenus dans les milieux fermés (CHSLD et résidences pour personnes âgées). Par ailleurs, les données présentées sont calculées en fonction du lieu de résidence.

La situation en CHSLD

Ce samedi, le CHSLD Sainte-Dorothée comptait 152 cas confirmés et 42 décès. Le CHSLD Fernand-Larocque en est à 65 cas et 7 décès. Celui de La Pinière recense pour sa part 61 cas et 29 décès.

Ces trois CHSLD comptent le plus grand nombre de personnes atteintes par le virus: de l'écart entre les deux premiers, on peut comprendre que les autres CHSLD de Laval sont bien moins touchés, en nombre de cas.

Ces trois structures font partie des zones identifiées "rouges" par le gouvernement: il s'agit des milieux de vie ayant plus de 25 % de ses résidents qui sont des cas confirmés.