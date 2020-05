La programmation culturelle estivale annulée à Laval

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Ville de Laval, de concert avec les différentes parties prenantes, confirme que toutes les activités culturelles prévues sur son territoire cet été sont annulées ou reportées.

Cette décision a fait l’objet d’un important exercice de consultation entre les partenaires, qui ont ainsi convenu de répondre à la demande du gouvernement du Québec concernant l’annulation des festivals et événements prévus cet été. La liste exhaustive des annulations peut être consultée au pandemie.laval.ca.

« Il est évident qu’il serait difficile de faire respecter les consignes de santé publique, notamment en ce qui a trait à la distanciation sociale, lors d’activités qui incitent au rassemblement, explique Marc Demers, maire de Laval. Nous sommes par ailleurs tout à fait conscients des impacts de cette décision auprès des citoyens, des organismes culturels, des travailleurs et des artistes. Mais nous souhaitons respecter les mesures permettant de lutter contre la pandémie, et plus que tout, nous avons à cœur de protéger la population »

Étude d'une alternative

Ainsi, l’ensemble des quelque 600 activités gratuites inscrites à l’offre culturelle municipale et qui devaient se tenir cet été dans les parcs et espaces publics sont annulées, incluant les Zones musicales, le cinéma en plein air, le Théâtre à ciel ouvert, les journées animées au centre de la nature ainsi que les activités extérieures liées au programme L’Été c’est fait pour lire.

« Nous travaillons présentement à élaborer une offre artistique alternative. Nous visons ainsi à proposer des activités créatives et diversifiées aux citoyens et dès que nous aurons finalisé les différentes propositions, nous en informerons la population », ajoute l'élu.

Événements spéciaux

La Ville annonce également l’annulation ou le report des grands événements qui étaient prévus au cours des prochains mois.

Ainsi, selon la directive du Mouvement national des Québécois, l’édition 2020 de la fête nationale, y compris les célébrations prévues au Centre de la nature et dans les différents quartiers, est annulée.

Les deux événements qui se tiennent habituellement en septembre, soit la Fête de la famille et Laval à vélo, le tour cycliste organisé en partenariat avec Vélo-Québec sont également annulés.

La Collecte de sang des Lavallois, prévue pour les 10 et 11 septembre prochain, devrait pour sa part avoir lieu, mais selon une formule différente qu’Héma-Québec et le comité organisateur travaillent à préparer.

Soutien au milieu culturel

Par ailleurs, la Ville de Laval et Culture Laval travaillent en étroite collaboration afin de développer un programme de soutien pour les organismes culturels, qui sont directement touchés par les conséquences qu’engendre la pandémie sur leurs activités. Ce programme vise à répondre à leurs besoins et à soutenir leur plan de relance.

Fermeture des bâtiments municipaux

La fermeture de tous ses lieux de rassemblement de la Ville est maintenue, incluant les centres communautaires et les infrastructures de loisir, jusqu’à nouvel ordre.

Loisirs communautaires

La Ville de Laval dit encourager ses partenaires à se joindre à l’effort et à annoncer l’annulation de leurs événements pouvant représenter un risque de propager le virus durant la saison estivale. Les citoyens ayant des questions à propos des loisirs communautaires sont invités à contacter directement les organismes qui les chapeautent.

Rappels importants

Pour toute question concernant leur état de santé, les citoyens peuvent téléphoner sans frais à la ligne dédiée à la COVID-19 au 1 877 644-4545, ou à visiter le site Internet du gouvernement du Québec à quebec.ca/coronavirus.

Des décisions quotidiennes sont prises par la direction de la Ville de façon à s’adapter à l’évolution de la situation. Pour les dernières mises à jour sur la situation à Laval, incluant la liste complète des activités annulées, visiter le site Internet de la Ville à www.pandemie.laval.ca.