Rétablissement des niveaux d’eau : démantèlement des mesures de protection temporaires

La période de décrue s’est amorcée la semaine dernière et le rétablissement des niveaux d’eau a officiellement débuté le 8 mai dernier. La Ville de Laval entame donc le démantèlement des sites où des mesures de protection temporaires avaient été déployées en prévision de la crue printanière.

Ce démantèlement sera effectué par étapes. La première concernera la passerelle piétonne du ponceau Comtois, qui relie la partie sud-est de l’île Verte aux Îles-Laval. Ensuite, à partir de la semaine du 18 mai, les efforts se poursuivront dans les autres secteurs. Ils s’échelonneront sur plusieurs semaines, en raison de la situation de pandémie actuelle.

Ainsi, au fur et à mesure, les digues (incluant celle de Laval-Ouest) seront retirées, puis les sacs de sable qui avaient été distribués seront ramassés à partir du 25 mai. En ce qui a trait au ramassage, tous les citoyens concernés seront préalablement informés par téléphone de la procédure à suivre. Pour rappel, tous les sites où des mesures de protection ont été déployées sont disponibles sur le site web inondations.laval.ca.

De plus, la Ville s’assurera que tous les travaux reliés au démantèlement seront effectués en protégeant la santé et la sécurité de la population et du personnel, en ce contexte de pandémie de COVID-19.

Avis importants envoyés par courriel

La collaboration de tous les citoyens de Laval est nécessaire au maintien d’une communication proactive et efficace. Ceux-ci sont donc invités à s’abonner aux différents outils de communication électroniques de la Ville, grâce auxquels ils pourront être informés rapidement, notamment en cas de situation d’urgence.

L’inscription se fait en ligne au abonnement.laval.ca. Les citoyens qui sont déjà abonnés, mais dont les coordonnées ont changé, ont la responsabilité de les mettre à jour.



Pour plus de renseignements

Les agents de service de la Division des relations avec les citoyens de la Ville de Laval répondent également aux appels reçus du 311 tous les jours de la semaine, de 7 h à 21 h et les fins de semaine, de 8 h à 17 h.