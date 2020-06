Comme tout autre meuble ou matériau de la maison, la fenêtre n’est pas éternelle. Elle finit, elle aussi, par s’user et à montrer des signes de faiblesse qui doivent être pris en considération, au risque d’enrayer tout confort dans la demeure. Ainsi, pourquoi devrait-on changer de fenêtre? Voyons tout d’abord les signes qu’il est temps de changer de fenêtre.

Il faut changer de fenêtre!

Voici les principaux signaux qui indiquent que la durée de vie de la fenêtre arrive à terme, qu’il faudrait la changer :

S’il y a de la buée entre la partie intérieure et extérieure de la vieille fenêtre de type thermos, c’est signe que la fenêtre extérieure est désuète, car elle laisse passer l’humidité.

Évidemment, si la fenêtre a de la difficulté à s’ouvrir et se refermer, c’est signe d’un vieillissement! En plus, la chaleur estivale et le froid mordant de l’hiver accentue la dégradation de ces parties techniques de la fenêtre.

La fenêtre à guillotine, dont le cadre est en bois, doit être remplacée lorsque ledit bois montre des signes de pourriture et qu’il se tord. Cela laissera passer l’air (et le froid!) dans la maison.

Un signe à ne pas négliger? La facture d’électricité. Si celle-ci devient de plus en plus dispendieuse, il faudrait se poser de sérieuses questions quant à l’efficacité de ses fenêtres.

La grande majorité des fenêtres ont une durée de vie de 15 à 20 ans. Il est donc normal qu’il faille la remplacer lorsqu’elle atteint l’âge d’or, pour éviter une trop grande détérioration.

Ces nombreux signes montrent qu’il est important d’être à l’affût du moindre signe annonçant une dégradation de ses fenêtres. Si tel est le cas, il serait plus qu’avantageux de faire affaire avec un expert en la matière!

Pourquoi changer de fenêtre?

Certes, on peut apercevoir les signes d’une détérioration de fenêtre. Mais, agir est une autre paire de manches! Ainsi, voici quelques raisons qui devraient nous pousser à contacter des experts en portes et fenêtres pour remplacer ce qui est détérioré.

Premièrement, une fenêtre usée laisse passer l’air, la chaleur et le froid. Lors de la froide saison, la facture d’électricité peut ainsi rapidement grimper! Et, plus le temps passera, plus la fenêtre deviendra obsolète et laissera passer une plus grande quantité d’air. Il vaut mieux être prévoyant!

Deuxièmement, une fenêtre âgée ne reflète peut-être plus nos goûts en design. En fait, opter pour un nouveau modèle nous permettra de changer le look de la maison, tout en enrayant les fenêtres désuètes. De plus, changer de fenêtre est l’occasion d’opter pour un modèle plus écologique et énergétique, qui maximise son rendement et réduit la facture électrique.

À la vue de tous ces signes de détérioration et de raisons qui devrait nous pousser à changer une fenêtre usée, il est important d’agir. Pour ce faire, un expert en portes et fenêtres peut nous conseiller quant au meilleur modèle reflétant nos goûts et besoins. Il proposera également les modèles les plus performants sur le marché, pour nous garantir d’une paix d’esprit pour les années à venir! Il ne faut pas hésiter à le contacter!