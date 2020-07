Un don historique de sirop d’érable aux Banques alimentaires du Québec

Après avoir annoncé une année record de production de 175 millions de livres de sirop d’érable dans l’ensemble du Québec, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont décidé de donner au suivant en offrant 10 560 conserves de sirop d’érable aux Banques alimentaires du Québec (BAQ), une valeur estimée à 75 000 $. Ce sirop d’érable sera distribué à travers la province par l’entremise des Moissons.

À défaut d’avoir eu un vrai temps des sucres, les PPAQ ont trouvé une autre façon de partager leur impressionnante récolte avec les Québécois, soit celle d’offrir généreusement l’équivalent de plus de 5 700 litres de sirop d’érable.

« La nature a été généreuse avec les acériculteurs et acéricultrices ce printemps, c’est maintenant à notre tour de donner à la communauté, » a déclaré Serge Beaulieu, président des PPAQ.

« Si notre or blond peut mettre un peu de bonheur dans les assiettes des gens, nous aurons accompli notre mission! », a-t-il conclu. Depuis le début de la pandémie, BAQ note une augmentation entre 30 et 40 % des demandes selon les régions. En temps normal, c’est quelque 500 000 personnes que le réseau dessert par mois. BAQ affirme donc que ce don arrive à point.

Au-delà d’une passion : la mission des PPAQ

Chaque année, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, notamment par leur marque générique, Érable du Québec, soutiennent un grand nombre de causes ayant un lien direct avec la mission et les valeurs de l’organisation, tout particulièrement le bien-être et le bien-nourrir des enfants et des familles.

Estimant que le sirop d’érable est plus riche en vitamines et minéraux que d’autres agents sucrants, les PPAQ pourront ainsi contribuer, avec ce don, à assurer une alimentation authentique et de qualité à bon nombre de Québécois.