Cet été, profitez des plans d'eau en toute sécurité

En cette 27e Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN), la Société de sauvetage souhaite rappeler à tous l’importance d’adopter des comportements sécuritaires notamment à proximité des plans d’eau.

La situation exceptionnelle qui se vit actuellement risque de changer la façon de profiter des installations nautiques. Dans le contexte actuel, de nombreux parents travaillent de la maison pendant que les enfants profitent de la piscine. Pourtant, toute distraction devrait être évitée durant la baignade.

La sécurité nautique et aquatique au cœur des préoccupations

Les plus récentes statistiques de la Société de sauvetage démontrent qu’en date du 21 juillet, 55 noyades ont été répertoriées pour l’année 2020, comparativement à 37 à pareille date en 2019.

À ce jour, un incident a été rapporté dans le secteur de Laval, le 3 avril dernier. Quand son chien s’est jeté à l’eau et a montré des signes de détresse, l'homme dans la trentaine a sauté dans la rivière, mais a malencontreusement été emporté par la force du courant.

Respecter ses limites

Tout le monde n’est pas un nageur d’élite : reconnaissez vos capacités et vos habiletés aquatiques. Apprendre à nager, c’est possible à tout âge.

Renseignez-vous auprès des surveillants-sauveteurs. Certaines piscines effectuent des tests de nage pour évaluer les capacités aquatiques des baigneurs. Si vous éprouvez un malaise ou si vous n’êtes pas certain d’y arriver, ne vous aventurez pas plus loin.

Respectez les consignes de sécurité

Pour une expérience de baignade agréable et positive, il faut respecter les règlements en vigueur sur les lieux. Les panneaux de sécurité sont là pour que les activités se déroulent dans un endroit sécuritaire pour tous. Prenez le temps de lire et de comprendre les panneaux. Les surveillants-sauveteurs peuvent intervenir à tout moment pour votre sécurité, écoutez et respectez-les.

Supervisez les enfants qui sont sous votre responsabilité

Vous avez planifié une sortie à la piscine? Vous représentez le parent responsable de vos enfants et de leurs amis. N’oubliez pas, il suffit de quelques instants d’inattention pour qu’une noyade survienne. Soyez toujours à distance de bras des jeunes enfants.

Si vous autorisez votre enfant à participer à une sortie à la piscine publique ou dans un parc aquatique par exemple, vous devez collaborer avec les responsables et les accompagnateurs qui organisent la sortie.

Modérez l’alcool et évitez la drogue

Respectez les règlements établis par l’installation aquatique, qui permet ou non la consommation de boissons alcoolisées. En tout temps, votre responsabilité est de rester vigilant et de faire preuve de jugement.