Une économie diversifiée qui renforce la résilience de la Ville de Laval

La Ville de Laval dépose son rapport sur l’économie de Laval. Ce document dresse un bilan des principaux indicateurs économiques et présente une rétrospective de l’année 2019.

Laval reste une destination enviable, tant pour les entreprises que les citoyens, et sa croissance s’est poursuivie à un rythme supérieur à l’ensemble du Québec, résultant en une hausse de son PIB de 3,5 % en moyenne pour la période 2007-2019.

Le nombre d’emplois à Laval a également continué d’augmenter pour se situer à environ 158 945 emplois offerts, dans les secteurs de la consommation (29 %), des services à la production (29 %), et des services publics (26 %) (source : ISQ). Également, la valeur des permis de construction non résidentielle a crû de 10,5 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 471,3 millions de dollars (source : Service de l’urbanisme, Ville de Laval, 2014-2019).

« Face aux défis économiques considérables entraînés par la pandémie, Laval peut compter sur sa résilience, une qualité qui la distingue depuis longtemps. Grâce à notre économie diversifiée, riche de la présence d’entrepreneurs et d’entreprises provenant d’une grande variété de secteurs, nous saurons nous adapter au changement de réalité de l’après COVID-19 et saisir les occasions qui se présenteront. » a indiqué Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers économiques.

« La vision stratégique dont s’est dotée l’administration municipale, appuyée sur une localisation géographique avantageuse et des services d’accompagnement adaptés sur tout le territoire, permet aux entreprises de réaliser ici leur plein potentiel », ajoute-t-il.

La Ville de Laval mise sur le dynamisme de sa communauté économique et les opportunités offertes aux entreprises pour aborder cette période de transformation de son environnement économique dans des conditions positives.