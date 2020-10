Le Centre d'interprétation de l'eau (C.I.EAU) lance l'édition 2020 du concours Prix de la relève EAU André-Perrault. Ce concours, en partenariat avec la Fondation de Gaspé Beaubien, a pour objectif de souligner la relève dans l'industrie de l'eau. En raison des circonstances actuelles, le lancement a lieu virtuellement sous forme de vidéo. Le C.I.EAU invite tous les amoureux de l'eau à le partager dans leurs réseaux.

Le prix vise la reconnaissance des métiers et des savoir-faire du Québec pour l'or bleu. Le récipiendaire de cette compétition remportera une bourse de 1 000 $, gracieuseté de la Fondation de Gaspé Beaubien, ainsi que de la visibilité dans les médias du C.I.EAU et de ses partenaires, notamment Réseau Environnement et le Magazine Source. Sarra Besbes, gagnante de l'édition 2019 du concours, ajoute que le prix l'a encouragé à toujours viser l'excellence dans la poursuite de ses études supérieures.

Les candidats âgés entre 18 et 35 ans seront évalués sur la qualité de leur présentation, leur apport au domaine de l'eau, la pertinence de leurs actions, le caractère novateur lié à leurs réalisations et les impacts positifs de leurs projets. Tous les détails du concours sont disponibles sur notre site web.

Les inscriptions se font dès maintenant et se poursuivent jusqu'au 30 novembre prochain. Pour poser leur candidature, les participants doivent remplir le formulaire disponible en ligne avant la date limite.

Les lauréats seront dévoilés en décembre prochain et choisis par un jury d’experts dans le domaine de l’eau sélectionné par le C.I.EAU.

Le Centre d'interprétation de l'eau

Le C.I.EAU est un lieu unique et incontournable dans le domaine de l’eau au Québec. Situé à l’intérieur même de la station d’eau potable Sainte-Rose à Laval, cet organisme sans but lucratif a pour mission de promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau. Il accomplit sa mission à l’aide de son exposition permanente, de son offre pédagogique en laboratoire et de toutes ses autres activités d’animation. Le C.I.EAU s’adresse à un public curieux d’en apprendre sur cette ressource.

PHOTO - André Perrault (fondateur du C.I.EAU), Sarra Besbes (gagnante de l'édition 2019), Anne-Pascale Richardson (Fondation de Gaspé-Beaubien) et Denise Cloutier (directrice générale du C.I.EAU).