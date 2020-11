Laval: Portes ouvertes virtuelles sur la révision des règlements d’urbanisme

Du 2 au 15 novembre 2020, les Lavallois sont invités à visiter les Portes ouvertes virtuelles sur la révision des règlements d’urbanisme.

Cette plateforme spécialement conçue pour l’occasion permettra aux citoyens de découvrir et de s’approprier les futurs règlements d’urbanisme à travers un parcours virtuel.

Cette plateforme, accessible à repensonslaval.ca/revision-urbanisme , permettra également de recueillir leurs commentaires afin d’ajuster les règlements avant l’adoption des projets en 2021. On y trouve une page d’accueil qui recrée l’expérience de portes ouvertes, des renseignements variés et accessibles, trois espaces informatifs et deux espaces interactifs.

« La révision des règlements d’urbanisme doit être faite avec et pour les citoyens. Ainsi, ce projet permet de simplifier la compréhension et l’utilisation des règlements qui nous mèneront vers un aménagement et un développement du territoire qui correspondent à nos aspirations collectives. En ce sens, les professionnels de la Ville, qui s’inspirent des meilleures pratiques en matière d’urbanisme, ont réalisé un travail colossal. Je salue par le fait même la grande créativité de nos équipes, qui ont transformé l’activité prévue en une tournée de portes ouvertes virtuelles dans chaque secteur de la Ville », mentionne Virginie Dufour, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers liés à l’urbanisme.

Poursuite de la démarche de consultation

Rappelons qu’en mai 2019, la Ville a tenu un lancement public de la démarche interactive auquel ont assisté plus de 300 personnes. Des ateliers de discussion sur invitation et une consultation en ligne ont également eu lieu au printemps 2019. Le rapport de cette étape de consultation est disponible à repensonslaval.ca/revision-urbanisme.

Les Portes ouvertes virtuelles constituent la deuxième étape de la démarche consultative dans le vaste processus de révision des règlements d’urbanisme, qui se poursuivra en 2021 avec la consultation publique officielle.