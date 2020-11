Laval prête pour la saison hivernale

La Ville de Laval est fin prête à entamer la saison hivernale, même si les radars météo laissent présager une arrivée un peu moins hâtive que l’an passé. Rappelons qu’à pareille date, l’année dernière, la première tempête hivernale était sur le point de laisser d’importantes accumulations de neige.

Dans un souci d’amélioration continue et d’adaptation aux changements climatiques, la Ville procède, en prévision de l’hiver, à la révision annuelle de ses façons de faire, à l’embauche d’effectifs et à la mise à jour de ses équipements.

« À Laval, avec 3 000 km de rues et 1 300 km de trottoirs enneigés, chaque tempête mobilise près de 400 personnes, au sein des équipes de travaux publics », mentionne Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée, membre du comité exécutif et responsable des dossiers de travaux publics. « Jour et nuit, les travailleurs sont à pied d’œuvre, lors d’événements météo parfois imprévisibles, afin de sécuriser les voies de circulation et les trottoirs. »

Les petits gestes qui comptent

Chaque petit geste compte, pour améliorer la rapidité et la qualité du déneigement. Puisque le territoire est vaste et que les opérations de déneigement sont complexes, la Ville de Laval souhaite faire équipe avec les citoyens en les invitant à adopter de petits gestes qui comptent :

·Pelletez ou soufflez la neige sur votre terrain, et non dans la rue ou sur les trottoirs;

·Placez les bacs de collecte sur votre terrain, au bout de l’entrée, et non dans la rue ou sur les trottoirs;

·Respectez la signalisation relative au stationnement : les pancartes amovibles ont priorité sur les pancartes fixes;

·Stationnez votre voiture à 30 cm du trottoir ou, si possible, dans votre entrée;

·À l’automne, placez l’abri d’auto à une distance minimum de 60 cm (2 pieds) du trottoir ou à 1,2 m (4 pieds) de la rue.

La patrouille neige parcourra de nouveau la ville cette année pour sensibiliser les citoyens à ces petits gestes et pour faire respecter la règlementation.

Pour suivre les opérations de déneigement et en savoir plus sur leurs étapes, visitez neige.laval.ca