Des nouvelles du comité exécutif de la Ville de Laval

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 11 novembre.

Pour les années 2020 et 2021, la Ville de Laval et CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval bonifieront l'entente actuelle afin d'offrir à la population une meilleure offre de service tant au niveau du nombre de bois y étant lié qu'à celui des actions sur le terrain concernant la mise en valeur et l'animation des lieux.

Pour ce faire, le bois du Souvenir ainsi que la Forêt du 50e, au Centre de la nature, s’ajouteront aux six bois qui sont déjà sous la responsabilité de CANOPÉE.

De plus, une augmentation de l'offre aux citoyens sera offerte pour tous les bois et un agrandissement du périmètre de gestion sera fait pour les bois de l’Équerre et Sainte-Dorothée.

Cette entente d’une durée de 3 ans (1er janvier 2019 au 31 décembre 2021) entre la Ville de Laval et l’organisme a été mise en place au cours de l’année 2019.

Dans cette entente, six bois avaient été ciblés pour déployer une offre de service concernant la conservation, l'aménagement et la mise en valeur. Il s’agit des bois Papineau, de la Source, Armand-Frappier, de l’Équerre, Sainte-Dorothée et l’Orée-des-Bois.

Rappelons que CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval s'est donné comme mission de travailler à la valorisation des milieux naturels lavallois. Plus précisément, il protège, conserve, rend accessibles et met en valeur les milieux naturels boisés sur le territoire de Laval au bénéfice de la collectivité.

Subvention de 10 000 $

Dans le but d'améliorer la performance opérationnelle et la qualité du traçage des pistes, le comité exécutif a accepté d’octroyer une subvention de 10 000 $ à l’organisme pour procéder à l'achat d'un nouveau véhicule à chenilles.

Fondé dans les années 1970, le club de ski de fond Les Coureurs de boisés de Vimont-Auteuil est un organisme à but non lucratif administré par un groupe de bénévoles.

La mission du club consiste essentiellement à promouvoir l'activité physique par la pratique du ski de fond. Les activités du club ont lieu au bois Duvernay, mais des pistes sont aussi tracées sur des terres agricoles et des boisés privés.

Reconnu pour la qualité de ses pistes pour le pas classique et le pas de patin, il est fréquenté autant par les familles que par les skieurs aguerris. Le club est l’un des plus importants au Québec, avec plus de 2 000 membres actifs et une fréquentation hivernale estimée à 35 000 visites.

Réunions du comité exécutif

Rappelons que le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés.

Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Éric Morasse (Saint-François).

– 30 –

Relations avec les médias

Ville de Laval

Cabinet du maire

Service des communications et du marketing

Alexandre Banville

Anne-Marie Braconnier

Directeur des communications

Responsable des affaires publiques

450 978-6888, poste 4127

450 680-2343

514 772-2984

[email protected]

[email protected]

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DU MARKETING

480, boulevard Armand-Frappier, C. P. 422, succursale Saint-Martin, Laval (Québec) H7V 3Z4

311 ou 450 978-8000 • www.laval.ca

https://www.facebook.com/villedelavalpageofficielle— https://twitter.com/villedelavalqc

…



[Message tronqué] Afficher l'intégralité du message