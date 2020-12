Programmes de crédit de taxes foncières : reconduction et bonification

En cette période d’incertitude causée par la pandémie de la COVID-19, la Ville de Laval procède au renouvellement des deux programmes de crédit de taxes foncières visant à soutenir la construction, la revitalisation, la modernisation et l’agrandissement des bâtiments sur son territoire.

L’un des programmes a été bonifié afin d’inclure le parc scientifique et de haute technologie, la Cité de la Biotech.

En vigueur depuis deux ans, ces programmes ont été renouvelés pour cinq autres années. Ils offrent un crédit de taxes aux propriétaires d’immeubles non résidentiels désirant entreprendre d’importants travaux de construction ou d’amélioration de leurs bâtiments sur le territoire de Laval.

« La reconduction de ces programmes est un moyen très concret de soutenir la croissance de nos entreprises et de créer de nouveaux emplois pour les Lavallois, a fait valoir Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif, conseiller municipal de Duvernay–Pont-Viau et responsable des dossiers relatifs au développement économique. La bonification fait partie des actions qui visent à soutenir l’accélération du développement de la Cité de la Biotech, et elle contribue à attirer chez nous des entreprises en sciences de la vie et en haute technologie. Ce sont des secteurs très porteurs, dans la nouvelle économie qui se dessine. »

Les deux programmes en détail

Le programme Expansion favorise la rétention d'entreprises manufacturières partout sur le territoire. Cet incitatif financier facilite la réalisation de nouveaux projets immobiliers et contribuera au développement, à l’expansion et à la compétitivité des entreprises.

Le programme Revitalisation cible la modernisation des entreprises et la revitalisation des parcs industriels Centre et Est du secteur Saint-Vincent-de-Paul ainsi que celui du parc de la Cité de la Biotech. Cet incitatif financier permet de favoriser la productivité des entreprises dans un contexte de transition vers une économie de demain.

La reconduction des programmes de crédit de taxes foncières s'inscrit dans le cadre du Plan de relance économique de la Ville de Laval, qui vise à soutenir les entreprises lavalloises dans la réalisation de leurs projets.