Une 2e édition des portes ouvertes virtuelles

Le Collège Montmorency tiendra le 4 février sa 2e édition de portes ouvertes virtuelles pour aider les élèves de cinquième secondaire et les adultes qui veulent faire une demande d’admission au Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) à la session d’automne 2021.

Le rendez-vous est fixé de 18 h à 20 h 30 au www.cmontmorency.qc.ca/portesouvertes, afin d'aiguiller dans les choix de programme d’études.

Les rencontres virtuelles en direct permettront des discussions avec:

- des professeurs des 28 programmes d’études du secteur régulier et de la formation générale (français, anglais, philosophie, éducation physique et cours complémentaires);

- des membres de l’équipe de la formation continue (attestations d’études collégiales (AÉC) ou perfectionnements courts);

- une variété de professionnels (vie étudiante, Fondation du Collège Montmorency, centres d’aide et tutorat par les pairs, équipes sportives Nomades, alternance travail-études, prêts et bourses, bibliothèque, ACCÈS psychosocial, centre de prévention et d’intervention, Espace collaboratif de ressources pour l’apprentissage numérique (ECRAN), Service d’aide à l’apprentissage, etc.);

Les visiteurs peuvent aussi profiter de l’occasion pour obtenir des clarifications à propos de l’admission au cégep auprès des aides pédagogiques individuelles (moyenne générale au secondaire, choix de cours, préalables à un programme d’études, etc.).

Les conseillers d’orientation, quant à eux, vont orienter les futurs étudiants dans leur choix de programme d’études en fonction de la carrière à laquelle ils aspirent (renseignements sur l’université, cote R, occasions d’emplois à la fin des études, etc.).

Une visite virtuelle des espaces communs et des lieux d’études du Collège est proposée aux participants des portes ouvertes afin qu’ils aient un aperçu de ce lieu d’apprentissage.

Pour tout savoir sur l’édition hivernale des portes ouvertes du Collège Montmorency et s’y inscrire, afin de recevoir par courriel des primeurs sur l’événement, les personnes intéressées doivent visiter le www.cmontmorency.qc.ca/portesouvertes.