La STL présente le premier épisode de son nouveau balado

La Société de transport de Laval (STL) vient de présenter à ses usagers et au grand public son projet de balado intitulé Prochain arrêt.

Dans ce premier épisode, l’animateur maison de la STL rencontre trois chauffeurs.es d’autobus qui lui racontent leurs histoires folles, touchantes ou tout simplement belles. Un balado qui rend de bonne humeur et, qui sait, qui pourrait en inspirer certains à faire carrière dans les transports collectifs ? Sourire garanti. Lancé en décembre dernier auprès des employé.es de la STL, le 1er épisode a déjà connu un excellent succès.

Prochain arrêt : le balado de la STL a pour objectif de créer une rencontre avec les humains qui font rouler le transport collectif à Laval. En cette période de confinement lié à la pandémie, c’est aussi un moyen pour les employés de garder le contact. Auprès de la clientèle, le balado est aussi un outil original pour reconnaître les bons coups des employés, pour faire circuler l’information pertinente au sujet des grands projets.

« Nous sommes persuadés que nos clients apprendront plusieurs faits intéressants sur leur STL. C’est une occasion de démystifier nos métiers, d'offrir une tribune à nos employés pour enfin raconter leurs histoires et témoigner de leur fierté et surtout de leur plaisir à travailler à la STL », souligne Nicolas Girard, directeur principal des communication et affaires publiques.

Le premier épisode est disponible dès maintenant en écoute libre sur les plateformes de balados les plus populaires: Balado Québec, Spotify, Google podcast et Apple podcast. Le prochain épisode abordera les dessous de l’hiver à la STL.