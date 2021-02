L’APTS manifestera demain à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Des membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), provenant notamment des secteurs de l’imagerie médicale, de la radiologie, de l’électrophysiologie médicale et des laboratoires, manifesteront demain midi à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

Les manifestant·e·s réclameront une juste reconnaissance du risque auquel ils et elles sont exposé·e·s depuis près d’un an alors que leurs professions sont toujours exclues de l’octroi des primes accordées par le gouvernement du Québec pour reconnaître l’engagement des personnes salariées du réseau de la santé et des services sociaux dans la lutte contre la COVID-19.

La représentante nationale de l’APTS à Laval, Natacha Pelchat, tiendra un point de presse à 12 h 45.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau, dont près de 2 500 au CISSS de Laval. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d’intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s’adressent à l’ensemble de la population.