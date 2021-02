Les équipes de déneigement en action toute la semaine

Les radars météo annoncent cette semaine de nombreuses précipitations qui laisseront derrière elles plusieurs centimètres de neige.

Depuis lundi, les équipes de la Ville de Laval sont5 sur le terrain pour effectuer l’épandage de sécurité, une opération qui a fait place au tassement dès les premières accumulations.

Les précipitations de la semaine mèneront vraisemblablement au quatrième soufflage de la saison hivernale.

Afin de faciliter le déneigement des trottoirs et de permettre aux piétons d’y circuler avec un minimum d’attente et en toute sécurité, la Ville rappelle aux citoyens et aux déneigeurs privés qu’il est interdit d’y déposer de la neige.

Comment faciliter les opérations de déneigement

– Stationnez votre véhicule à 30 cm de la bordure de trottoir, ce qui permet également de diminuer les risques que celui-ci soit endommagé;

– Pelletez la neige sur votre terrain plutôt que sur les trottoirs;

– Les jours de collectes, évitez de placer vos bacs et poubelles sur la voie publique;

– Respectez la signalisation.