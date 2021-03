Mise en service complète pour la station de pompage Sainte-Dorothée

La station de pompage Sainte-Dorothée fonctionne maintenant au maximum de sa capacité, assurant ainsi une gestion optimale des eaux usées et une meilleure réponse aux hausses importantes de débit lors d’épisodes de pluie ou de fonte de neige.

La mise en service d’une conduite de refoulement finalise officiellement la construction de cette infrastructure essentielle en matière environnementale, à laquelle les différents paliers de gouvernement et la Ville de Laval ont contribué à hauteur de 33,3 % chacun, pour un total de près de 20 M$.

« Je suis très fier et ravi de vous annoncer que les citoyens de Laval-les-Îles pourront se sentir en sécurité lors des pluies ou des fontes de neige abondantes. Grâce à l’investissement de 6,6 M$ du gouvernement du Canada, la mise en service de la station de pompage Sainte-Dorothée assurera la quiétude et le bien-être de tous nos citoyens lavallois », a souligné Fayçal El-Khoury, député de Laval-les-Îles, au nom de Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

« Au nom de ma collègue et ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, je me réjouis pour les Lavallois qui peuvent désormais bénéficier pleinement de la station de pompage Sainte-Dorothée. À Laval comme ailleurs, le gouvernement du Québec appuie la réalisation d’infrastructures modernes qui contribuent à rehausser la qualité des milieux de vie. La collaboration entre la Ville et les gouvernements pour mener à bien ce grand projet est un succès », a déclaré Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Cet investissement suit avec cohérence la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, partagée en consultation avec l’ensemble de la population. Nous travaillons sans relâche pour assainir la qualité de l’eau de nos rivières. D’ailleurs, notre objectif à court terme est d’ouvrir une plage. Cette station de pompage est donc un pas de plus vers l’atteinte de notre objectif de favoriser la santé de nos rivières et de les rendre propres à la baignade », a mentionné Virginie Dufour, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers en environnement.

Cette station de pompage dessert près de 32 000 Lavallois et constitue une étape clé dans l’acheminement des eaux usées vers la station d’épuration La Pinière, qui dessert quant à elle près de 50 % de la population lavalloise en retirant quotidiennement des eaux usées une charge de 20 tonnes de matière polluante.

Le projet de construction comprenait trois phases : la station, le réservoir de rétention souterrain et la nouvelle conduite de refoulement. En ce qui concerne le nouveau réservoir en béton, il a pour fonction d’emmagasiner les eaux usées excédantes qui sont principalement observées lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges. Il permet donc de réduire considérablement les débordements d’eaux usées non traitées et d’assurer une meilleure protection près du cours d’eau Papineau-Lavoie et de la rivière des Prairies. Quant à la nouvelle conduite de refoulement, elle permet de diriger une partie des eaux usées vers un deuxième exutoire en réseau afin d’évacuer un plus grand débit vers la station La Pinière.

La construction de la station de pompage Sainte-Dorothée et de ses diverses composantes a été rendue possible grâce au fonds chantiers Canada-Québec, volet Grands projets.

La mise en service de la conduite de refoulement vient compléter la station de pompage Sainte-Dorothée, qui est dotée de deux puits et d’un réservoir de rétention permettant d’acheminer les eaux usées vers la station d’épuration La Pinière.

La station de pompage Ste-Dorothée reçoit les eaux usées du secteur situé à l’ouest de l’autoroute 13, au sud de l’avenue des Bois.

Un total de 5,2 millions de mètres cubes d’eaux usées transite par ce poste annuellement.