Fondation du Collège Montmorency: Marie-Eve Gervais nommée directrice générale

Le conseil d'administration de la Fondation du Collège Montmorency vient d'annoncer la nomination de Marie-Eve Gervais au poste de directrice générale de l'organisme.

Détentrice d’une maitrise en gestion et développement des organisations de l’Université Laval et d’un baccalauréat en sciences de la communication de l’Université de Montréal, Mme Gervais cumule plus d’une douzaine d’années d’expérience professionnelle au sein d'OBNL et dans le secteur de la philanthropie, notamment au sein d'Academos et de Centraide Laurentides.

Dans son parcours professionnel, elle a su se démarquer par son leadership, son sens inné de l’innovation, son esprit d’analyse et sa grande aisance relationnelle.

Par sa détermination ainsi que ses expériences antérieures, Mme Gervais contribuera assurément de façon positive au succès de la Fondation et de sa mission. Tout au long de sa carrière, elle a acquis d’intéressantes compétences prouvant qu’elle sera à la hauteur des nouveaux défis qui lui seront présentés et participera activement au rayonnement de l’organisation auprès de ses différents publics et partenaires philanthropiques.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe de la Fondation du Collège Montmorency à titre de directrice générale. Passionnée par la philanthropie, j’ai longtemps œuvré dans le domaine du développement de carrière et de l’employabilité. La mission portée par la Fondation me touche réellement et est alignée avec mes convictions », a indiqué Marie-Eve Gervais par voie de communiqué de presse.

Rappelons que depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 6 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège.