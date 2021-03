De bonnes nouvelles pour Laval, estime le maire Demers

Le maire de la Ville de Laval, Marc Demers, se réjouit du budget 2021-2022 du gouvernement du Québec présenté hier à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances, Eric Girard.

Dans ce budget axé sur la relance de l’économie et la lutte contre la COVID-19, les différentes initiatives annoncées pour Laval contribueront à stimuler le développement et la croissance de la 3e ville en importance au Québec.

La Ville de Laval est satisfaite de l’investissement supplémentaire de 250 M$ sur trois ans pour les logements sociaux et communautaires.

« Dans le contexte de la crise sanitaire, ces investissements nous permettront de répondre aux besoins les plus urgents afin d’améliorer rapidement la situation des ménages déjà éprouvés par la rareté des logements disponibles et l’augmentation du coût des loyers », a estimé le maire de Laval.

La Ville rappelle toutefois que d’importants efforts doivent encore être déployés afin d’améliorer durablement les conditions de logement de sa population. Dans ce contexte, elle salue le pas dans la bonne direction du gouvernement avec l’annonce de 37,6 M$ pour le financement de 500 nouvelles unités AccèsLogis.

Le gouvernement consacrera une somme additionnelle de 200 M$ dans le cadre du Programme d’aide d’urgence au transport collectif. La Ville salue cet investissement qui nous permettra de maintenir une offre de transport attrayante et accessible pour tous.

Dans ce budget, 957,4 millions de dollars sont prévus au secteur Environnement du PQI 2021-2031, entre autres, pour assurer le financement de projets municipaux de biométhanisation et de compostage, la pérennité et la sécurisation des barrages publics qui contrôlent le débit des eaux ainsi que les travaux visant la réduction des GES ou l’adaptation aux changements climatiques.

« Le projet d’usine de biométhanisation et sécheurs de la Ville de Laval est une occasion majeure à saisir pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre (GES). Il se définit comme étant une orientation écologique et durable favorisant la production d’énergie afin de poursuivre la démarche de la Ville de Laval pour atteindre ses objectifs fixés dans son Plan stratégique 2016-2020 », selon Virginie Dufour, membre du comité exécutif et responsable de l’environnement.

La Ville souligne aussi le caractère social de ce budget, qu’il s’agisse de reconnaître les besoins des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes victimes de violence, les personnes aînées et les victimes d’actes criminels, ou d’assurer l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes.

Développement économique

Les mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l’économie s’élèvent à 885 M$. La Ville salue l’importance que le gouvernement accorde à la nécessité pour les entreprises d’améliorer leur productivité et d’accélérer leur transition vers la nouvelle économie en investissant 4 G$ sur cinq ans.

L’innovation est également au cœur de ce budget. Il comprend ainsi plusieurs actions pour soutenir les filières et projets d’infrastructures innovants en doublant le crédit d’impôt (C3i) pour l’Intégration des nouvelles technologies en entreprise. « L’ajout de 404 M$ d’ici cinq ans pour soutenir la transition de la main-d’œuvre vers cette nouvelle économie est essentiel afin d’augmenter la diplomation pour des emplois à haute valeur ajoutée, incluant l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail », a soutenu Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval.