Sommet sur la diversité ethnoculturelle et l’inclusion le 22 avril

Laval, qui est la deuxième ville d’accueil des personnes immigrantes au Québec, tiendra le 22 avril prochain son Sommet sur la diversité ethnoculturelle et l’inclusion.

Lors de cet évènement, le maire de Laval, Marc Demers, et le directeur général de la Ville, Jacques A. Ulysse, présenteront les actions prises par la Ville favorisant l’harmonie sociale sur son territoire.

Il est important de noter que la population immigrante représente 28,5 % de la population totale de Laval. En tenant compte des deuxièmes générations, cette proportion se situe à 51,3 %, ce qui signifie que plus de la moitié des Lavalloises et Lavallois sont issus de l’immigration.

Cette rencontre virtuelle, animée par Rebecca Makonnen, rassemblera les forces vives lavalloises et quelques personnalités pour une présentation inédite de conférences et de capsules inspirantes ayant pour but de mobiliser les citoyens autour des enjeux et des grandes tendances soulevés par l’immigration, l’inclusion et la diversité ethnoculturelle non seulement à Laval, mais également dans d’autres villes modernes.

Le Sommet permettra également de dévoiler, en primeur, le Cadre de référence en immigration et diversité ethnoculturelle. Cette initiative répond aux enjeux interculturels ainsi qu’aux enjeux de prestation et d’adaptation de service aux citoyens. Fruit d’une vaste démarche participative, ce cadre vise à favoriser l’accueil et l’établissement durable sur notre territoire des concitoyens et concitoyennes issus de l’immigration.

« Notre croissance urbaine liée à la mobilité internationale offre une occasion unique d’affirmer la volonté de la Ville d’être solidaire, accueillante et inclusive envers tous. Elle permet d’affirmer notre approche interculturelle, d’inclusion et de participation citoyenne pour favoriser un vivre ensemble harmonieux », se réjouit Marc Demers, maire de Laval.

« C’est une occasion privilégiée de présenter les réalisations de la Ville de Laval en matière d’immigration et d’inclusion qui ont été nourries par la réflexion des partenaires régionaux et locaux. Nous sommes heureux de pouvoir présenter des faits saillants d’actions de la Ville, mais aussi celles de nos partenaires s’associant étroitement à l’ensemble de nos démarches régionales », souligne Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil et responsable des dossiers relatifs aux communautés culturelles.

Pour en savoir plus, consultez la page Web de l’évènement et inscrivez-vous dès maintenant.