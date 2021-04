Consultation publique sur l’aménagement du bois du Trait-Carré 

Dans la foulée des initiatives prévues cette semaine pour souligner le Jour de la Terre, le CRE de Laval, CANOPÉE - Le réseau des bois de Laval, Les Amis du Trait-Carré et Les Amis du Boisé du Souvenir invitent la population lavalloise à se prononcer sur la conservation et l’aménagement du bois du Trait-Carré.

Cette consultation vise à enclencher un processus de co-création entre les citoyens, les acteurs locaux et la Ville de Laval pour la mise en valeur du site et sa protection. Les organismes environnementaux et les groupes de citoyens souhaitent grandement en faire un espace naturel accessible à tous et répondre aux aspirations de la population environnante.

Des inventaires des écosystèmes réalisés par des citoyens et des organismes ont permis d’établir une proposition de mise en valeur. Deux secteurs d’aménagement sans empiétement grave sur le milieu naturel ainsi qu'une vaste zone de conservation sont présentés. En plus, des activités à faible impact, un programme de restauration pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes et le reboisement des superficies perdues en raison de l’agrile du frêne seront préconisés.

Les intéressés doivent se manifester avant le lundi 3 mai, au moyen d’un sondage disponible à l’adresse suivante : www.reseaucanopee.org/fr/sondage.

Bien que la Ville de Laval ait acquis en 2018 une grande partie de cette mosaïque de milieux naturels du quartier Laval-des-Rapides, aucune information au sujet de son avenir n’a encore été divulguée.

Les 12 hectares de propriété publique sont toujours d’affectation multifonctionnelle et le Plan particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville présenté à l’automne 2020 ne fait état d’aucune intention établie quant à son aménagement. Or, la mobilisation citoyenne qui avait poussé la Ville à acheter ces terrains avait un objectif clair : protéger et mettre en valeur l’intégralité de ce milieu naturel pour le bénéfice de l’environnement et des générations futures.